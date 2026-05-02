Operazione anti droga dodici giovani tra i 16 e i 23 anni indagati per spaccio

Quistello, 2 maggio 2026 – Dodici giovani tra i 16 e i 23 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati in un’indagine che riguarda il possesso e la vendita di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta nelle ultime settimane, ha coinvolto diverse province del Nord Italia, portando a sequestri e perquisizioni. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sulle accuse o sugli eventuali responsabili.

Quistello (Mantova), 2 maggio 2026 – Dodici giovani, di età compresa tra i 16 e i 23 anni, sono stati indagati nei giorni scorsi nell’ambito di un’inchiesta sulla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti che ha interessato diverse province del Nord Italia. L’indagine dei Carabinieri della Compagnia di Gonzaga ha preso avvio lo scorso settembre, quando la Stazione di Quistello fermò un ragazzo trovato in possesso di hascisc. L’analisi del suo telefono, condotta sotto la direzione della Procura di Mantova e delle Procure per i minori di Brescia e Bologna, ha consentito di individuare collegamenti con altri soggetti, ricostruendo una rete di spaccio più ampia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operazione anti droga, dodici giovani tra i 16 e i 23 anni indagati per spaccio Notizie correlate Roma: operazione anti-droga, otto arresti a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. Focus su spaccio a giovani.Roma si confronta ancora una volta con l’ombra crescente dello spaccio di droga nelle sue periferie, con un’operazione delle forze dell’ordine che ha... Operazione anti-droga nella Bassa: controlli nelle aree di spaccioUna massiccia presenza di uomini e mezzi ha presidiato nella giornata di venerdì 24 aprile i territori boschivi dei comuni di Calcio, Pumenengo,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hashish confezionato con merendine e foto di Baggio: una partita di droga da oltre 100mila euro nella casa di famiglia; Fiumi di hashish e cocaina nelle vie di Alessandria, 12 arresti; Sequestrati 16 chili di hashish, panetti confezionati con la foto di Baggio. In arresto anche uno studente del Cesenate; Retata anti droga in città. Dodici persone indagate. Retata anti droga in città. Dodici persone indagateI carabinieri hanno svolto un’operazione che si è conclusa con alcuni arresti. Due in carcere e uno ai domiciliari. Obiettivo, sicurezza e malamovida in centro. lanazione.it Operazione antidroga nell’Alessandrino: smantellata dai Carabinieri una rete di spaccio guidata da insospettabili professionisti (R. Bobbio)Si è conclusa nelle scorse ore un’articolata attività di polizia giudiziaria che ha consentito di disarticolare una fitta rete criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, operativa nel cap ... farodiroma.it Blitz anti droga della Polizia di Stato nel Napoletano, 23 arresti Ventitré arresti all’alba nel Napoletano in un’operazione antidroga della Polizia di Stato che colpisce il clan Russo, attivo nell’area di Nola. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia caut - facebook.com facebook