Omicidio Ottaviano a Scicli | l' ex indagata per favoreggiamento

Un procedimento giudiziario riguarda l'omicidio avvenuto a Ottaviano, a Scicli, con l’accusa di omicidio volontario aggravato in concorso. È stata fissata una prima udienza al Tribunale per il 25 giugno. Un’indagata, che in passato era stata ascoltata per favoreggiamento, è coinvolta nel caso. La data stabilita riguarda l’esame del caso davanti ai giudici.

Omicidio volontario aggravato in concorso. E’ stata fissata per il 25 giugno presso il Tribunale di Ragusa, l’udienza preliminare che dovrà decidere del rinvio a giudizio o meno delle tre persone indagate per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano, 42 anni, avvenuto a Scicli nel Ragusano, nella notte tra l’11 e 12 maggio del 2024. Due rispondono per l’omicidio aggravato in concorso; un 44enne (in carcere dal 5 novembre del 2025) difeso dagli avvocati Francesco Villardita del Foro di Caltagirone e Daniela Coria del Foro di Ragusa, e un 27enne difeso dall’avvocato Edoardo Cappello del Foro di Ragusa. Entrambi di Scicli, sono indagati anche per violazione di domicilio aggravata.🔗 Leggi su Feedpress.me

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L'omicidio sarebbe scaturito dall’insistenza di Ottaviano che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, voleva riprendere la relazione con la ex x.com