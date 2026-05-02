Omicidio Francesco Sessa la zia | Sei l’angelo più bello del cielo
La zia di Francesco Sessa ha commentato con poche parole il dolore provato dopo l’omicidio del giovane, descrivendo il nipote come “l’angelo più bello del cielo”. Le sue parole trasmettono un senso di profonda sofferenza, ancora difficile da esprimere pienamente. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre le autorità continuano le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. La famiglia si trova a dover affrontare questo momento di grande dolore.
«Un dolore troppo forte.» Bastano quattro parole per racchiudere ciò che la zia di Francesco Sessa non riesce ancora a contenere. Il nipote, 35 anni, pizzaiolo originario di Pagani (Salerno), è stato ucciso a coltellate mercoledì 29 aprile a Ibiza.E lei, come fanno in tanti oggi davanti a un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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