Omicidi e agguati in Puglia l' ipnosi della bellezza che nasconde l' abisso

Negli ultimi giorni, in Puglia si sono registrati diversi episodi di violenza, tra omicidi, agguati e sparatorie. Sono stati segnalati anche vari incidenti legati a rapine e attacchi ai bancomat, mentre sui social sono comparsi avvisi di vendetta e rappresaglia. La regione si trova al centro di un crescente clima di tensione legato a fatti criminali di diversa natura.

Quanti omicidi sono avvenuti in Puglia nelle ultime settimane? Quanti agguati, quante sparatorie? Quanti avvisi di vendetta e rappresaglia a mezzo social? Quanti assalti ai bancomat, inclusi quelli, clamorosi e devastanti, ai blindati portavalori? Quanti allarmi vecchi e nuovi (gli ultimi, con inquietante coincidenza di tema, di tempo e di toni, tra Bari e Lecce, sui minori, sempre più violenti, armati e soli)? Ieri sera ancora un morto ammazzato, a Bisceglie, colpito per errore dalla pioggia di fuoco esplosa dai killer in un ristorante. Non si tratta di far suonare la sirena a sproposito, soprattutto in un giorno di festa, alla vigilia di una stagione estiva che si annuncia complessa, vuoi gli scenari di guerra, vuoi l'incertezza sui carburanti e perciò sui collegamenti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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