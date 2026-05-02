Ogni domenica mattina a Milano si tiene un mercatino in cui le persone scambiano vari oggetti senza usare denaro. La zona è frequentata da molti cittadini che portano vestiti, libri, accessori e altri beni, scambiandoli con altri articoli di loro interesse. In questa giornata non vengono allestite vetrine o organizzate sfilate, e l’evento si svolge nel silenzio delle strade della città.

Nella capitale italiana della moda, ogni domenica mattina qualcosa di insolito accade. Non si vedono vetrine illuminate, né sfilate. Si vedono persone che arrivano con borse piene di vestiti, libri, dischi in vinile — e ripartono con qualcosa di nuovo, senza aver aperto il portafoglio. È il Market del Baratto, ospitato all’interno del Tempio del Futuro Perduto, in via Luigi Nono 9, nel cuore di Milano. Lo chiamano lo swap market più grande d’Italia, e ogni settimana migliaia di persone gli danno ragione. Un rituale domenicale che sfida le logiche del consumo. Dalle 11 alle 19, ogni domenica, le porte di questo spazio culturale si aprono a un flusso continuo di visitatori.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Ogni domenica a Milano si scambia tutto, senza spendere un euro

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