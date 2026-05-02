Nuovi nutraceutici botanici nasce l’asse Cultipharm–Zambon

Cultipharm ha annunciato la firma di un accordo con Zambon, finalizzato allo sviluppo e alla commercializzazione di nuovi prodotti nutraceutici di origine botanica. La collaborazione prevede la creazione di linee avanzate di integratori alimentari a base di piante, con l’obiettivo di ampliare l’offerta nel settore. La notizia riguarda quindi l’intesa tra le due aziende per portare sul mercato prodotti innovativi nel campo dei nutraceutici botanici.

Cultipharm annuncia un accordo strategico con Zambon per sviluppare e commercializzare nuove linee di prodotti nutraceutici avanzati di origine botanica. “Siamo molto felici di questa partnership strategica con cui vogliamo gettare le basi per una nuova generazione di prodotti nutraceutici che uniscano natura e scienza, puntando su formulazioni sicure ed efficaci, validate da solide evidenze scientifiche”, commenta Alessandro Algeri, amministratore delegato di Cultipharm. “Questo accordo – aggiunge – ci dà la possibilità di continuare a contribuire all’evoluzione della fitoterapia, offrendo prodotti sostenibili, a filiera corta e made in Italy”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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