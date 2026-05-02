Nuova consigliera sceglie il suo gruppo che ora punta all' assessorato

Nel consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere sono state registrate due novità. Dopo le dimissioni di un consigliere, è entrata in carica Giovanna Crispino. La nuova consigliera ha scelto di far parte del gruppo politico che ora punta all'assessorato. La sua entrata modifica la composizione dell’assemblea e può influenzare le dinamiche interne. Questa variazione si aggiunge alle recenti novità che hanno coinvolto l’amministrazione locale.

Novità in seno al consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere. Alle dimissioni di Francesco Petrella fa seguito l'ingresso in Assise di Giovanna Crispino. La neo consigliera ha scelta il gruppo consiliare a cui aderire: SMCV in Azione. Va, quindi, a rafforzare il gruppo di cui già fanno parte.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Nuova apertura, il giovane dentista Mario Alberti sceglie la "sua" Vetralla per il suo studioCon grande entusiasmo e partecipazione da parte della comunità, Vetralla celebra l'apertura di un nuovo e moderno studio dentistico, destinato a... Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro!Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nuova consigliera sceglie il suo gruppo che ora punta all'assessorato; Corropoli, consiglio comunale post revoca Grilli: le dichiarazioni. Assegnate le nuove deleghe; Comitato Europeo delle Regioni. Helin Yildiz vola a Bruxelles: Per me è un grande onore. Nuova consigliera sceglie il suo gruppo che ora punta all'assessoratoGiovanna Crispino, subentrata al dimissionario Francesco Petrella, aderisce a SMCV in Azione di cui fanno già parte Giuseppe Di Monaco e Giuseppe Napolitano ... casertanews.it Oggi pomeriggio, insieme alla consigliera comunale Rosalia Passalacqua, al Sindaco e all’amministrazione di Terrasini e a padre Davide Rasa, abbiamo partecipato all’inaugurazione della nuova gestione del Blanco, storica attività del porto e da anni punto - facebook.com facebook