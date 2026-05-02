Nella notte si sono verificati scontri tra le aree di Como e Fino Mornasco, con tre persone trasportate in ospedale per ferite da arma da taglio e contusioni. Gli episodi di violenza si sono verificati tra via Napoleona e Bellagio, coinvolgendo più gruppi di persone. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per sedare i disordini e avviare le indagini. Non risultano ancora dettagli sulle cause dei scontri o sui responsabili.

? Cosa scoprirai Chi sono i feriti coinvolti negli scontri tra Como e Fino Mornasco?. Come sono collegati gli episodi di violenza tra via Napoleona e Bellagio?. Perché le forze dell'ordine indagano su un possibile legame tra le aggressioni?. Quali sono le condizioni cliniche del giovane aggredito sulla statale dei Giovi?.? In Breve Feriti un uomo in via Napoleona, un ventiduenne a Fino Mornasco e una ventiquattrenne a Bellagio.. Interventi tra le 22:04 di via Napoleona e le 05:33 di via Valassina.. Un uomo di 38 anni trasportato in codice giallo all'ospedale di Cantù alle 02:20.. Carabinieri e Croce Rossa impegnati tra Como, la statale dei Giovi e il lago.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di scontri tra Como e provincia: 3 feriti in ospedale

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