Nella notte si sono verificati due incidenti tra auto e moto nelle città di Lecco e Osnago. In entrambi i casi, sono rimasti feriti giovani coinvolti negli scontri. Gli incidenti sono avvenuti in via Leonardo da Vinci e in via Statale. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi sono stati chiamati per assistere i feriti. Le cause precise degli incidenti sono in fase di accertamento.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti gli impatti in via Leonardo da Vinci e via Statale?. Chi sono i giovani coinvolti negli scontri tra auto e moto?. Perché le indagini si concentrano sulla dinamica dei due sinistri?. Quali sono le condizioni cliniche dei ragazzi trasportati negli ospedali?.? In Breve Scontro Lecco via Leonardo da Vinci dopo mezzanotte tra 1 e 2 maggio.. Osnago via Statale coinvolge tre giovani tra 20 e 23 anni alle 23:30.. Feriti trasportati negli ospedali Manzoni di Lecco e San Gerardo di Monza.. Indagini in corso su via Leonardo da Vinci e via Statale per dinamiche.. Una ragazzina di 15 anni è finita in ospedale a Lecco dopo lo scontro tra un’auto e una moto avvenuto poco dopo la mezzanotte tra venerdì 1 e sabato 2 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di scontri tra auto e moto: feriti giovani a Lecco e Osnago

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