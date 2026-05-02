Nella notte del Tulipano, il lungolago si trasformerà in un palcoscenico di colori e musica con una sfilata dedicata ai personaggi dei cartoni animati. I carri decorati con petali di fiori ospiteranno figure di animazione, mentre sullo sfondo si svolgerà una performance musicale. La manifestazione prevede un nuovo scenario che influenzerà l’allestimento e l’organizzazione della sfilata.

? Cosa scoprirai Come cambierà la sfilata con il nuovo scenario sul lungolago?. Quali personaggi dei cartoon animeranno i carri decorati con i petali?. Perché la musica passerà dalla pizzica salentina al K-pop?. Chi ha lavorato per decorare i carri con migliaia di led?.? In Breve Oltre cento volontari decorano carri con migliaia di luci LED e petali.. Programma include Tamburellisti di Torrepaduli alle 20 e sfilata alle 22.. Musica spazia dalla pizzica pugliese al K-pop con DJ Carletto Life.. Nuovo scenario al lungolago di Castiglione per gestire l'afflusso turistico.. Questa sera 2 maggio 2026 la Notte del Tulipano si sposta sul lungolago di Castiglione con una parata di carri allegorici rivestiti di petali dedicati ai personaggi dei cartoon.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte del Tulipano: sfilata di cartoon e musica sul lungolago

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