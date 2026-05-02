Norris in pole nella sprint di Miami davanti ad Antonelli 4° Leclerc

Nella sessione di qualifiche sprint a Miami, la McLaren si è posizionata al primo posto con Norris, che ha ottenuto la pole davanti ad Antonelli. Leclerc si è classificato in quarta posizione, mentre le Ferrari hanno avuto difficoltà dopo aver brillato nelle libere. Verstappen si è collocato in terza fila, dietro di lui Russell. Le sessioni di prove e qualifiche hanno visto alcune sorprese e variazioni rispetto alle sessioni precedenti.

Rosse in difficoltà dopo aver brillato nelle libere, Verstappen in terza fila con Russell MIAMI (STATI UNITI) - La McLaren torna a volare e mette il musetto davanti a tutti nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. C'è il britannico Lando Norris in pole position - in 1'27"869 - con l'australiano Oscar Piastri in terza posizione a 0"239 dal compagno di squadra. In mezzo il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, che salva il venerdì di una Mercedes in difficoltà e mette la sua W17 in seconda piazza a 0"222 da Norris. "È stato un grande giro e sono contento di aver ricompensato il team, che ha portato tanti aggiornamenti qui a Miami.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Norris in pole nella sprint di Miami davanti ad Antonelli, 4° Leclerc Notizie correlate F1 a Miami: Norris in pole nella sprint, Antonelli secondo davanti a Piastri. Leclerc quartoÈ Lando Norris a conquistare la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, in programma domani alle ore 18 italiane. F1 GP Miami, Norris in pole per la Sprint Race. Antonelli secondo, Leclerc in quartaMiami (Stati Uniti d'America), 1 maggio 2026 – La Formula 1 riparte nel segno del campione del mondo in carica, Lando Norris. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gp Miami; Norris in pole gara nella sprint, secondo Antonelli. Quarta la Ferrari di Leclerc; F1 Gp Miami, Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari; F1 Miami, Norris in pole gara sprint, 2° Antonelli, quarto LeClerc; F1 Gp Miami: Norris in pole nella Sprint, Antonelli secondo. Leclerc 4°, Hamilton 7°. Gp Miami; Norris in pole gara nella sprint, secondo Antonelli. Quarta la Ferrari di LeclercIl campione del mondo della McLaren Lando Norris ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami in programma domani alle ore 18 italiane. Seconda posizione in ... ansa.it Miami: Norris in pole nella Sprint, poi Antonelli, Piastri e LeclercLando Norris conquista la pole al termine della Sprint Qualifying a Miami, la prima della stagione per la McLaren, davanti ... motorinolimits.com F1 a Miami: Norris in pole nella sprint, Antonelli secondo davanti a Piastri. Leclerc quarto https://gazzettadelsud.it/p=2203785 - facebook.com facebook #GpMiami, qualifiche sprint: pole per #Norris davanti ad #Antonelli. #Leclerc quarto x.com