Un avvocato critica alcuni colleghi, accusandoli di parlare senza aver letto le carte, in un commento che sembra riferirsi a una situazione di tensione tra professionisti. La sua metafora descrive una dinamica in cui i partecipanti si scambiano responsabilità senza approfondire i fatti, aggiungendo che al momento nessuno rischia di essere coinvolto. La vicenda riguarda una figura pubblica coinvolta in un procedimento giudiziario.

«Qui il gioco è passarsi il fiammifero per vedere chi si brucia. Ma al momento il fiammifero è spento e quindi nessuno si può bruciare». Nel senso che non ha sbagliato la Procura di Milano, non ha sbagliato il Guardasigilli e tantomeno ha sbagliato il Quirinale? «Nel senso che questo scandalo della grazia a Nicole Minetti è partito da ricostruzioni giornalistiche che al momento non trovano alcun riscontro probatorio. Potrebbe benissimo non essere uno scandalo». Ricostruzioni giornalistiche che puntano a mettere in difficoltà il ministro Carlo Nordio, e quindi il governo? «Qui tutti vogliono sputtanare tutti e nessuno si prende la briga di leggere le carte».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicole Minetti, l'avvocato Mazzali striglia i compagni: "Sput***no senza leggere le carte"

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