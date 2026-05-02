New York-Bari è arrivato il primo volo United Atterraggio ad inizio giornata

Alle prime luci dell’alba, il primo volo della compagnia United è atterrato a Bari, proveniente da New York. L’aereo è arrivato poco prima delle 7 e da ieri il collegamento tra le due città è ufficialmente attivo. I voli di andata e ritorno continueranno fino a ottobre, collegando direttamente l’aeroporto di Bari con quello di New York.

Il volo United è arrivato a Bari poco prima delle 7. Da ieri dunque è operativo il collegamento aereo New York-Bari, con voli di andata e ritorno che si protrarranno fino ad ottobre. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - New York-Bari, è arrivato il primo volo United Atterraggio ad inizio giornata Notizie correlate Dalla Puglia a New York: via al volo diretto, il primo atterraggioIl primo volo per la Puglia delle United Airlines, partito da New York, è atterrato stamattina alle 6. Niente volo Bari-New York con Neos per l’estate ma dal 2 maggio con United Airlines Aeroporti di PugliaDi seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Neos ha confermato la cancellazione del volo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: New York-Bari, il primo volo diretto di United Airlines è atterrato. Il video-servizio; United: in arrivo a Bari il primo volo da New York; Volo United Airlines New York-Bari, Apt promuove press trip a Matera e nel Metapontino; Volo United New York-Bari: il press trip USA salda Puglia, Metaponto e Matera nella strategia turistica 2026. New York-Bari, il primo volo diretto di United Airlines è atterrato. Il video-servizioIl primo volo per la Puglia delle United Airlines, partito da New York, è atterrato stamattina alle 6.20 allo scalo di Bari. Si tratta del primo collegamento diretto operato da United ... quotidianodipuglia.it Il volo Bari-New York e il giallo dei soldi. La Regione ha detto no ai 2,5 milioni in più chiesti da AdPNella legge di bilancio 2024 erano stati stanziati 500mila euro ma l'accordo triennale con la compagnia Neos prevedeva una spesa maggiore: per il 2026 servivano 6 milioni Il volo Bari-New York ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il primo volo diretto da New York City della United è atterrato questa mattina alle 6,20 all’Aeroporto di Bari. Collegherà il capoluogo pugliese alla Grande Mela fino al prossimo autunno - facebook.com facebook Volo United Airlines New York-Bari, Apt promuove press trip a Matera e nel Metapontino. La dg Sarli, l'aeroporto pugliese è porta privilegiata d'accesso alla Basilicata #ANSA x.com