Nelle ultime settimane, si sono intensificate le tensioni tra gli Stati Uniti e Cuba, con dichiarazioni di un ex presidente che ha indicato l’isola come possibile prossima meta di azioni militari. Le parole sono state pronunciate in un contesto di polemiche e provocazioni, alimentando preoccupazioni sulla stabilità della regione. La situazione ha suscitato reazioni da parte delle autorità cubane, che hanno condannato le minacce e chiesto un dialogo pacifico.

“Cuba sarà la prossima”. Queste sono le ultime parole da Premio Nobel per la guerra, con cuiTrump ha liquidato poco più di un mese fa il destino di 10 milioni di Cubaniche, probabilmente, hanno il solo torto di trovarsi nel famoso Emisfero Occidentale che, secondo gli obiettivi strategici della Casa Bianca, deve ricadere inevitabilmente sotto l’egemonia degli USA. Il via alla fase finale dell’omicidio cubano lo ha dato il rapimento del Premier venezuelano Maduro nel gennaio scorso che, portando sostanzialmente sotto il controllo americano il petrolio di Caracas, ha di fatto eliminato anche l’ultimo e più importante canale di rifornimento petrolifero per l’Avana,innescando una crisi umanitaria senza precedenti e moralmente indegna per un Paese che, dalle sue coste,può vedere il benessere opulento americano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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