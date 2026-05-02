NATO cerca talenti | 15 posti per giovani professionisti entro maggio

La NATO ha aperto una selezione per 15 posizioni destinate a giovani professionisti, con scadenza prevista a maggio. I candidati devono possedere competenze tecniche specifiche richieste dai responsabili delle assunzioni. Il percorso di inserimento si articola attraverso un programma triennale, al termine del quale si può accedere al grado NATO G15. Sono stati definiti i criteri e le modalità di selezione per i partecipanti.

? Cosa scoprirai Quali competenze tecniche specifiche cercano i selezionatori per questi 15 ruoli?. Come funziona il passaggio dal programma triennale al grado NATO G15?. Chi può candidarsi rispettando i requisiti di età e cittadinanza?. Perché la NATO punta su esperti di intelligenza artificiale e dati?.? In Breve Scadenza domande fissata al 31 maggio tramite piattaforma digitale dedicata.. Candidati devono avere tra 21 e 32 anni con titolo di secondo livello.. Percorso triennale con possibilità di estensione per altri 3 anni al grado G15.. Ricerca specialisti in AI, difesa informatica, logistica e affari politici internazionali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NATO cerca talenti: 15 posti per giovani professionisti entro maggio Notizie correlate Nato, al via le candidature per i giovani professionistiArriva un’opportunità per chi vuole fare un’esperienza di lavoro nell’alleanza politica e militare che garantisce la sicurezza di un miliardo di... Al via le candidature per il programma della Nato dedicato ai giovani professionistiArriva un’opportunità per chi vuole fare un’esperienza di lavoro nell’alleanza politica e militare che garantisce la sicurezza di un miliardo di...