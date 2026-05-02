nato al via le candidature per i giovani professionisti

Fino al 31 maggio è possibile presentare domanda per il “NATO Young Professionals Programme”. Il programma è rivolto ai giovani professionisti interessati a partecipare a attività legate alla sicurezza e alla difesa dell’organizzazione. Le candidature devono essere inviate entro questa data, e il processo di selezione è aperto a tutti i candidati che soddisfano i requisiti richiesti. La partecipazione offre l’opportunità di entrare a far parte di un contesto internazionale.

Arriva un’opportunità per chi vuole fare un’esperienza di lavoro nell’alleanza politica e militare che garantisce la sicurezza di un miliardo di persone, e che nell’ultimo periodo è oggetto di ripetuti attacchi da parte del presidente Usa Donald Trump: la Nato. Via libera alle candidature per partecipare al “ NATO Young Professionals Programme ” (YPP), il programma per i giovani professionisti dell’Alleanza atlantica giunto al quarto ciclo. I posti a disposizione sono appena 15. Per fare richiesta c’è tempo fino al 31 maggio. Il programma punta ad offrire a giovani di grande talento l’opportunità di lavorare con la Nato per tre anni in diversi paesi e presso diversi organismi dell’Alleanza atlantica.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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