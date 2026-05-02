NASA | nuovo piano per i voli ISS e nuovi carichi per SpaceX

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La NASA ha annunciato un nuovo piano per i voli verso la Stazione Spaziale Internazionale e l'invio di nuovi carichi tramite SpaceX. L'anticipo della missione Crew-13 potrebbe modificare la rotazione degli astronauti, portando a cambiamenti nelle finestre di lancio. La NASA ha inoltre espresso preoccupazioni sui rischi tecnici associati al veicolo Boeing Starliner, che ancora deve completare con successo le sue prove di volo.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'anticipo della Crew-13 la rotazione degli astronauti?. Quali rischi tecnici preoccupano la NASA riguardo al veicolo Boeing Starliner?. Come alimenteranno i nuovi pannelli iROSA la ricerca scientifica in orbita?. Perché il ritardo dei carichi pesanti metterebbe in pericolo l'equipaggio?.? In Breve Anticipo missione Crew-13 a metà settembre per rotazione astronauti dalla Florida.. Missione SpaceX CRS-35 trasporterà 3.200 kg di materiali inclusi pannelli solari iROSA.. Northrop Grumman invierà 5 tonnellate di carico utile con missione CRS-25.. Program Investigation Team valuta sicurezza Boeing Starliner dopo test del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

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