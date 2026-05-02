NASA | nuovo piano per i voli ISS e nuovi carichi per SpaceX

La NASA ha annunciato un nuovo piano per i voli verso la Stazione Spaziale Internazionale e l'invio di nuovi carichi tramite SpaceX. L'anticipo della missione Crew-13 potrebbe modificare la rotazione degli astronauti, portando a cambiamenti nelle finestre di lancio. La NASA ha inoltre espresso preoccupazioni sui rischi tecnici associati al veicolo Boeing Starliner, che ancora deve completare con successo le sue prove di volo.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'anticipo della Crew-13 la rotazione degli astronauti?. Quali rischi tecnici preoccupano la NASA riguardo al veicolo Boeing Starliner?. Come alimenteranno i nuovi pannelli iROSA la ricerca scientifica in orbita?. Perché il ritardo dei carichi pesanti metterebbe in pericolo l'equipaggio?.? In Breve Anticipo missione Crew-13 a metà settembre per rotazione astronauti dalla Florida.. Missione SpaceX CRS-35 trasporterà 3.200 kg di materiali inclusi pannelli solari iROSA.. Northrop Grumman invierà 5 tonnellate di carico utile con missione CRS-25.. Program Investigation Team valuta sicurezza Boeing Starliner dopo test del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASA: nuovo piano per i voli ISS e nuovi carichi per SpaceX Notizie correlate SpaceX porta 4 astronauti della NASA sulla ISS: ecco cos’è la missione Crew-12, che li terrà 6 mesi nello spazioLa NASA si prepara a lanciare la missione Crew-12 verso la Stazione Spaziale Internazionale, segnando un nuovo capitolo nella collaborazione con... SpaceX accelera: la missione Crew-13 parte a settembre verso la ISS? Cosa sapere SpaceX lancia la missione Crew-13 verso la ISS a metà settembre con quattro astronauti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il futuro della missione Artemis: base lunare entro il 2030, poi Marte. Il piano NASA che riaccende il sogno Apollo; La NASA anticipa il lancio del telescopio Roman: appuntamento a settembre 2026; L’IPO di SpaceX: i dettagli sullo storico piano di Elon Musk per la conquista di Marte e dei mercati mondiali; La NASA non ha un piano per salvare gli astronauti sulla Luna. SpaceX sposta l’attenzione da Marte alla Luna: il piano di Elon Musk per una città lunareElon Musk ha annunciato che SpaceX darà priorità alla costruzione di una self-growing city sulla Luna, mettendo Marte in secondo piano. L’obiettivo è costruire un insediamento lunare autosufficiente ... fanpage.it SpaceX lancerà il rover europeo per la missione ExoMarsSarà SpaceX a lanciare il rover Rosalind Franklin per la missione ExoMars di Agenzia Spaziale Europe e Nasa, il primo a cercare tracce di vita passata o presente scavando fino a 2 metri nel sottosuolo ... ansa.it una scia luminosa dalla forma insolita ha attraversato la volta celeste attorno alle 22.01: dietro lo spettacolo c'è il Falcon 9 di SpaceX e la missione Starlink 10-38 - facebook.com facebook L’IPO di SpaceX: i dettagli sullo storico piano di Elon Musk per la conquista di Marte e dei mercati mondiali x.com