Un giovane centrocampista del Napoli, nato nel 2007, ha deciso di non rinnovare il suo contratto in vista della fine della stagione. L’atleta lascerà la squadra a parametro zero e diverse società di Serie B e Lega Pro hanno già manifestato interesse per lui. La sua scelta di non prolungare l’accordo apre nuove possibilità per il futuro, mentre il club azzurro si prepara a questa uscita.

Antonio Cimmaruta abbandona il Napoli in estate a parametro zero: il centrocampista classe 2007 non rinnova e diversi club di Serie B e Lega Pro lo hanno nel mirino. Cimmaruta: il rinnovo che non arriva. La Primavera azzurra perde un altro giovane talento. Il mediano non ha trovato l’accordo con il club partenopeo per prolungare il contratto in scadenza, costringendolo a cercare una nuova destinazione. La mancanza di intesa rappresenta una scelta consapevole di entrambe le parti, poiché il Napoli ha deciso di non trattenere il giocatore alle sue condizioni. Le strade si dividono senza drammi: il centrocampista avrà l’opportunità di continuare la sua crescita altrove, mentre il Napoli libera uno slot nel proprio vivaio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, un talento azzurro lascerà a zero in estate: arriva la conferma

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