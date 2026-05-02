Napoli Juventus Women 2-2 LIVE | partita pazza a Cercola 4 gol in 20?

Nella ventunesima giornata di Serie A Women, la partita tra Napoli e Juventus Women si è conclusa con un risultato di 2-2. La gara si è giocata a Cercola e ha visto quattro gol segnati in meno di 20 minuti. La cronaca ha riportato azioni intense e un gioco veloce, con entrambe le squadre che hanno trovato la rete più volte durante l'incontro. La moviola ha analizzato alcuni episodi chiave del match.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 2-2: sintesi e moviola. 30? Ritmi altissimi in questa prima mezz’ora – Tanta concitazione, la posta in palio è alta 25? Richiesta di FVS della Juve – Entrata dura e rischiosa di Floe su Capeta, ammonita la danese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 2-2 LIVE: partita pazza a Cercola, 4 gol in 20? Napoli 1-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: partita pazza al Maradona, Napoli Roma finisce 2-2Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Juventus Women Milan 0-0 LIVE: gol annullato a Capetadi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Napoli Women - Juventus Serie A Women Athora; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla; Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TV. Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women ... juventusnews24.com Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TVLe informazioni sullo scontro diretto per il terzo posto del campionato femminile. msn.com Partita importantissima per la Juventus Women Segui con noi Napoli Juve LIVE - facebook.com facebook #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli x.com