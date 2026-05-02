Un familiare ha espresso frustrazione per i ritardi e l’omertà nelle indagini sulla morte di un uomo, avvenuta alcuni anni fa. La famiglia continua a chiedere giustizia, sottolineando l’importanza di fare luce su quanto accaduto alla propria nipote. La vicenda rimane aperta, con il coinvolgimento delle autorità che indagano sui dettagli della scomparsa. La famiglia manifesta determinazione nel proseguire nella ricerca di verità e risposte.

Tempo di lettura: 4 minuti Un dolore misto alla rabbia, la tempesta perfetta quando si perde un familiare e si nota che non tutti i tasselli del mosaico sono stati messi al proprio posto, anzi. La storia di Diego Forgione è ancora fresca, nonostante il tempo, e fresco è anche quel senso di tristezza che accompagna la perdita di un uomo e padre di famiglia, stroncato da un malore a 41 anni in un campo di calcio a Rotondi. Ritardi, un’ambulanza demedicalizzata che probabilmente ha potuto poco, l’arrivo di un altro mezzo col dottore all’interno quando, probabilmente era troppo tardi, il tempo per il trasporto dall’Irpinia al San Pio ci ha messo il suo: insomma una serie di circostanze che lasciano dubbi in tanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morte di Diego Forgione, il fratello Alessandro: “Ritardi e omertà ma non mi fermo, mia nipote merita giustizia”

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