Montemurlo | il bilancio 2025 riduce il disavanzo e il debito tecnico

Nel bilancio 2025 del comune di Montemurlo, sono stati adottati interventi che hanno portato alla riduzione del disavanzo e del debito tecnico. Sono stati cancellati 6 milioni di crediti considerati inesistenti, mentre sono stati stanziati 8 milioni di euro per progetti di investimento destinati a migliorare la qualità della vita nel borgo. Questi provvedimenti fanno parte di una strategia finanziaria volta a riformulare le risorse disponibili.

?? Cosa scoprirai Come influenzeranno gli 8 milioni investiti la vivibilità del borgo? Perché sono stati cancellati 6 milioni di crediti inesistenti? Come farà il Comune a mantenere i servizi con meno debiti? Chi beneficerà concretamente dei nuovi investimenti nelle infrastrutture locali??? In Breve Stralcio di 6 milioni di euro di crediti, inclusi 4,5 milioni vecchi di cinque anni. Riscossioni con Sori aumentano le entrate di 500.000 euro rispetto all'anno precedente. Fondo crediti dubbia e .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemurlo: il bilancio 2025 riduce il disavanzo e il debito tecnico Notizie correlate Albenga taglia il debito: bilancio 2025 solido e zero tasse in più? Cosa sapere Il Consiglio di Albenga approva il bilancio 2025 con debito sceso a 26,17 milioni. Leggi anche: Bilancio, azzerati i ’debiti’: "Recuperato il disavanzo"