Monte Romano | la famiglia Gabrielli festeggia Vincenza Grassi

La famiglia Gabrielli di Monte Romano ha organizzato una cerimonia per celebrare Vincenza Grassi. Sono stati presenti i membri più stretti, che hanno condiviso momenti di festa e ricordo. Vincenza, da anni, si occupa di mantenere unita la famiglia, coinvolgendo parenti e amici in occasioni speciali. La celebrazione ha rappresentato un’occasione per rafforzare i legami tra i vari membri.

? Cosa scoprirai Chi sono i familiari che hanno reso pubblico questo omaggio?. Come riesce Vincenza a mantenere unita tutta la famiglia Gabrielli?. Perché il ruolo di questa donna è così importante per Monte Romano?. Come si può inviare un messaggio di auguri alla redazione?.? In Breve Domenico, Luana e Jessica Gabrielli festeggiano la donna insieme ai nipoti Raoul e Daniel.. Il legame familiare riflette le dinamiche sociali tipiche del territorio della Tuscia.. Invio auguri con due giorni di anticipo tramite email o WhatsApp 3387796471.. A Monte Romano, la famiglia Gabrielli celebra Vincenza Grassi con un messaggio di profondo affetto per il suo compleanno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Romano: la famiglia Gabrielli festeggia Vincenza Grassi Notizie correlate Leggi anche: La monrealese Enza Romano festeggia il centenario circondata dall’affetto della famiglia Paradosso idrico: Monte Cotugno sversa, la Puglia festeggia? Cosa sapere L'invaso di Monte Cotugno sversa da tre settimane le acque nel fiume Sinni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Croce Rossa di Viterbo in lutto per la scomparsa di Roberto Ravarotto; Roberto Ravarotto, morto lo storico volontario della Croce Rossa: Ha fatto della solidarietà una missione; Vetralla – Addio a Roberto Ravarotto, colonna della Croce Rossa; 1 MAGGIO 2026 | MAZZANO ROMANO - Madre terra e le sue acque: da Mazzano Romano alle cascate di Monte Gelato. Esercito e solidarietà: a Monte Romano la seconda edizione di 80 voglia di corsaI proventi della manifestazione sportiva organizzata dall’80º reggimento Roma saranno devoluti a favore dell’Associazione Italiana Persone Down di Viterbo NewTuscia – MONTE ROMANO – Nell’ambito de ... newtuscia.it MONTE ROMANO (VITERBO). Si è conclusa, nei giorni scorsi, l'esercitazione "Drago 1-26", principale attività addestrativa annuale del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti "Folgore". Diretta dal Comandante di Reggimento Colonnello Alberto Licci, l’attivit - facebook.com facebook Domenica tra sport e tradizioni: prima alla premiazione della Spartan Race ad Orte, che ha richiamato 6000 iscritti da tutta Europa, poi a Rocca Respampani a Monte Romano per celebrare tante eccellenze del nostro territorio. x.com