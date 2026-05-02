Montagna 73 milioni per il territorio e stipendi ai lavoratori

Sono stati assegnati 73 milioni di euro destinati a interventi sul territorio montano, con l’obiettivo di sostenere 27 progetti strategici. I fondi saranno distribuiti tra diverse iniziative, alcune delle quali prevedono il pagamento di stipendi arretrati ai lavoratori delle comunità montane. Le modalità di ripartizione e le destinazioni specifiche dei finanziamenti sono state definite di recente dalle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Come verranno distribuiti i fondi tra i 27 progetti strategici?. Chi riceverà concretamente gli stipendi arretrati nelle comunità montane?. Perché la giunta ha deciso di sbloccare subito i pagamenti?. Quali aree irpine saranno protette dai nuovi interventi idrogeologici?.? In Breve 73 milioni finanziano 27 progetti strategici per la prevenzione del rischio idrogeologico.. La giunta Fico sblocca i pagamenti degli stipendi arretrati per i lavoratori montani.. L'iter amministrativo mira a liquidare subito le spettanze dovute alle comunità irpine.. Le risorse garantiscono continuità ai lavori di manutenzione dei versanti fragili..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montagna, 73 milioni per il territorio e stipendi ai lavoratori Notizie correlate Fosmit crolla: da 200 a 73 milioni, la montagna in crisiIl Fondo di Solidarietà per la Montagna (Fosmit) subisce un taglio drastico: i fondi destinati ai comuni montani scendono da 200 a 73 milioni. Scuole chiuse, aziende agricole a rischio e disservizi ai cittadini: gli effetti collaterali della legge Calderoli sulla montagna. E 73 Comuni fanno ricorso al TarCi sono bambini che rischiano di vedere chiusa la propria scuola, costretti così, un domani, a frequentare le lezioni in un altro paese. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 73 Comuni contro la legge Calderoli: scuole chiuse e aziende a rischio; Ponte 25 aprile, prenotato 80% camere online: montagna e città arte in testa; Regione, 73 milioni per forestali: Mastella ringrazia la Giunta; Turismo. Il Veneto supera i 73 milioni di presenze nel 2024 con una crescita degli arrivi internazionali. Alpi: oltre 50 milioni di euro a sostegno dell’agricoltura di montagnaIn Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige nuovi bandi a sostegno dell'agricoltura di montagna per un totale di oltre 50 milioni di euro. montagna.tv Prato Nevoso in Piemonte a Natale sotto una nevicata incredibile, un paesaggio invernale da favola.. #montagna #alpi #neve #pratonevoso #piemonte #primavera - facebook.com facebook Dalle strade asfaltate ai sentieri di montagna, dai 100 metri alle maratone, ecco le migliori scarpe da corsa per allenarti nei prossimi mesi #WiredConsiglia x.com