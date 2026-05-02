Monferrato | 200 Vespa tra colline e sapori nel Vespatour doc

Nel cuore del Monferrato si è svolto il Vespatour d.o.c., un evento che ha coinvolto circa 200 appassionati di Vespa che hanno attraversato le colline della regione. Durante il percorso sono stati serviti piatti tradizionali locali, offrendo ai partecipanti un assaggio dei sapori del territorio. L’arrivo di club internazionali di scooter si è inserito nel programma, senza particolari problemi, nel rispetto delle normative vigenti.

? Cosa scoprirai Quali piatti tipici hanno accompagnato il percorso tra le colline?. Come hanno gestito l'arrivo di club internazionali nel territorio?. Perché il tour si è concluso con un momento di memoria?. In che modo questo raduno influenza le piccole botteghe locali?.? In Breve 20 club hanno partecipato includendo il Vespa Club Locarno dalla Svizzera.. Percorso di 60 km tra Castell’Alfero, Berzano S.Pietro e la Rocca di Arignano.. La Vice Sindaco Laura Raineri ha effettuato il taglio del nastro ufficiale.. L'evento ha onorato la memoria del socio Luigi Baldasso alla Rocca di Arignano.. Duecento vespisti hanno percorso 60 km tra le colline del Monferrato venerdì 1 maggio, celebrando la sesta edizione del Vespatour dolce&salato d.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monferrato: 200 Vespa tra colline e sapori nel Vespatour d.o.c.

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