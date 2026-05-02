Mondello e buche | il piano di Lagalla tra criticità e attacchi

A Palermo, le strade della zona di Mondello sono al centro di discussioni per lo stato di abbandono e le numerose buche presenti, nonostante siano passati molti anni da quando la gestione della spiaggia è passata sotto nuove competenze. Il sindaco ha annunciato un piano di interventi che mira a migliorare la situazione, ma la questione resta aperta e al centro di diverse critiche e polemiche da parte dei residenti e degli operatori locali.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione della spiaggia di Mondello dopo un secolo?. Perché le strade di Palermo presentano ancora così tante buche?. Chi risponderà delle intimidazioni subite dai commercianti a Sferracavallo?. Come influirà la vita di Lagalla a Roma sulla gestione cittadina?.? In Breve L'assessore Cannella lascia la cultura per il ruolo di sottosegretario regionale.. Interventi su 1500 buche stradali su 4000 segnalazioni ricevute dai cittadini.. Lagalla punta sulla gestione diretta della costa dopo cento anni di concessioni.. Le minacce subite dai commercianti a Sferracavallo richiedono l'intervento della Prefettura.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondello e buche: il piano di Lagalla tra criticità e attacchi Notizie correlate Lagalla: ordine e pulizia a Mondello oltre le vicende giudiziarieABBONATI A DAYITALIANEWS Il ruolo del Comune e le responsabilità verso i cittadini Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha chiarito che il Comune... Lavori imperfetti alla "Castronovo", per il Quartiere sono "soldi bruciati" mentre Mondello replica: "Criticità già segnalate"Il botta e risposta tra il presidente della terza circoscrizione Alessandro Cacciotto e l'ex vicesindaco sugli interventi nella scuola di Bordonaro... Contenuti di approfondimento Si parla di: Lagalla: Mondello, estate tranquilla. Sulle buche e sul rimpasto dico…. Lagalla: Mondello, estate tranquilla. Sulle buche e sul rimpasto dico…Sindaco Lagalla, buongiorno. Come sarà Mondello questa estate? Buongiorno, sarà un’estate tranquilla per Mondello. livesicilia.it Il ‘caso Mondello’ e le mille polemiche: così la politica scende in campoPALERMO- Il noto ‘caso Mondello’, con le sue mille polemiche, fa litigare la politica che scende in campo. Ed è normale che sia così. Le dichiarazioni sulla controversa vicenda della spiaggia si ... livesicilia.it