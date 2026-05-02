Mobbing cosa insegna il caso Beatrice Venezi | la guida per riconoscere la violenza in ufficio

Il termine “mobbing” viene spesso usato in modo generico, ma in realtà indica un fenomeno preciso e complesso, con rilevanza sia giuridica sia clinica. Recenti casi hanno portato l’attenzione sull’importanza di riconoscere comportamenti vessatori sul luogo di lavoro. La questione riguarda situazioni in cui una persona subisce ripetute azioni di isolamento, umiliazioni o pressioni, che possono influire sulla sua stabilità psicologica e sulla sua posizione professionale.

Il termine «mobbing» viene spesso usato in modo generico, ma in realtà indica un fenomeno preciso e complesso, con rilevanza sia giuridica sia clinica. In ambito lavorativo, il mobbing consiste in una serie sistematica e prolungata di comportamenti ostili, vessatori o umilianti messi in atto nei confronti di un individuo, con l’effetto di isolarlo, delegittimarlo o spingerlo all’allontanamento. Dal punto di vista tipologico, il mobbing può assumere forme diverse. Si parla di mobbing verticale «dall’alto» quando le condotte vessatorie provengono da superiori gerarchici; è il caso più noto, spesso legato ad abusi di potere. Esiste però anche...🔗 Leggi su Panorama.it

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