È uscito un nuovo film biografico che racconta la vita di un celebre artista, concentrandosi sulla sua ascesa nel mondo della musica e sui traumi vissuti durante l'infanzia. La pellicola analizza il legame tra l’artista e il suo primo mentore, il padre, e mostra come questa relazione abbia inciso sulla carriera. Viene inoltre approfondito il motivo per cui il trauma infantile ha portato alla creazione di un proprio mondo ideale, rappresentato da un’isola immaginaria.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato il rapporto con Joseph Jackson la carriera di Michael?. Perché il trauma dell'infanzia ha alimentato l'ossessione per Neverland?. Chi ha interpretato il giovane Michael Jackson nel nuovo biopic?. Quali zone d'ombra della sua vita il film decide di ignorare?.? In Breve Regia di Antoine Fuqua con interpretazioni di Colman Domingo e Nia Long. Jaafar Jackson interpreta il protagonista dopo l'esordizio di Juliano Krue Valdi. Ricostruzione tecnica dei video Thriller e Beat It con riferimenti ai Bloods e Crips. Distribuzione Universal Pictures in sale come Capitol Bergamo e UCI Cinemas Orio. Il 23 aprile arriva nelle sale cinematografiche il biopic Michael, diretto da Antoine Fuqua, che ricostruisce l’ascesa del leggendario artista partendo dalle radici familiari nell’Indiana degli anni Sessanta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michael, il nuovo biopic: l’ascesa del Re tra musica e traumi

Michael | Teaser Trailer Ufficiale - HD

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"Michael" Senza tergiversare troppo voglio dire che mi è piaciuto. Fatto bene. Sembra una finestra su una vita. Buona la interpretazione del nipote. La famiglia...di fatto ,al completo... produttrice. Ma è stata una buona prova. Seppur su cose conosciute sono sta - facebook.com facebook