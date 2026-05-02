È stato presentato un nuovo gioco da tavolo ambientato a Messina, intitolato Sinnoco. Il gioco permette ai partecipanti di esplorare la città attraverso i suoi rioni storici, offrendo un percorso che coinvolge elementi della cultura locale. Durante le partite, vengono integrati aspetti del dialetto e della cucina tradizionale, che influenzano le strategie e le scelte dei giocatori. La proposta mira a far conoscere le caratteristiche distintive della città in modo interattivo.

? Cosa scoprirai Come si conquista la città attraverso i suoi rioni storici?. Quali elementi del dialetto e della cucina influenzano le partite?. Perché il gioco ha attirato l'attenzione dei candidati sindaco?. Come potrà il Sinnoco entrare nelle scuole messinesi?.? In Breve Ispirato dalla nostalgia, i dottorandi Marco Siligato e Simona Sagone hanno creato il gioco.. Il tabellone include venti personaggi e la mappa suddivisa per circoscrizioni messinesi.. Il successo mediatico è coinciso con la recente campagna elettorale dei candidati Basile e Russo.. Progetti futuri prevedono tornei sociali e l'integrazione didattica nelle scuole della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina in gioco: nasce Sinnoco, il board game tra rioni e tradizioni

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