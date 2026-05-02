A Melito, un incidente si è verificato giovedì pomeriggio in via Roma, nei pressi del civico 382, vicino all’ex Banco di Napoli. Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito e si trova in coma. La comunità si è raccolta intorno alla famiglia del giovane, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro.

La città di Melito si stringe intorno al 16enne coinvolto giovedì pomeriggio nel drammatico incidente avvenuto in via Roma, all'altezza del civico 382, nei pressi dell'ex Banco di Napoli. Il giovanissimo è attualmente in coma farmacologico, ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La dinamica dell'accaduto è ancora da ricostruire con esattezza. Determinante però è stato lo scontro tra la moto su cui il 16enne viaggiava e un'automobile che procedeva lungo via Roma. L'impatto è stato devastante. Il ragazzo è sbalzato dalla sella ed è rovinato al suolo mentre la moto si è ridotta a un catorcio. Non è chiaro se il giovane indossasse o meno il casco.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, incidente in via Roma: si prega per il 16enne finito in coma

Notizie correlate

Schianto a Melito, si prega per Domenico: il 20enne è ancora in terapia intensivaOre di apprensione e preghiera per Domenico, il giovane di 20 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo la...

Melito. In coma dopo l?incidente, spunta un video choc: «Fu travolto da un Suv»Una moto che sfreccia verso Secondigliano e una Jeep bianca che sbuca da un'area di sosta prima del tonfo.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Melito. Grave incidente su via Roma, scontro auto-moto: giovanissimo in gravi condizioni; Melito. In coma dopo l’incidente, spunta un video choc: Fu travolto da un Suv; Un impatto frontale che non gli ha lasciato scampo. Così è morto Alessandro Pedevilla, 47 anni, in sella alla sua moto, a neanche cinque minuti da casa. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima della mezzanotte in via Pra’, a una cinquantina di metri dal; Melito introduce il tariffario per le immagini della videosorveglianza.

Melito. In coma dopo l’incidente, spunta un video choc: «Fu travolto da un Suv»Una moto che sfreccia verso Secondigliano e una Jeep bianca che sbuca da un'area di sosta prima del tonfo. Pochi frame. Circa trenta secondi ripresi dalla telecamera di videosorveglianza di ... ilmattino.it

Grave incidente a Melito, centauro 20enne si schianta contro un'auto: è in pericolo di vitaIeri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in via Roma (altezza civico 37) per un incidente. Per cause in corso di accertamento un uomo in moto ... ilmattino.it

Melito Live - facebook.com facebook