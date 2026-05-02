A Genova si celebra il quarto anniversario del MEI, un evento che ha visto negli anni un forte coinvolgimento tra iniziative di ricerca e accesso gratuito. Tra le attività previste, ci saranno approfondimenti sulle esperienze di migranti in Bulgaria e Sud America, oltre a presentazioni della Fondazione Migrantes sulla mobilità delle famiglie. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di condividere narrazioni e dati relativi ai flussi migratori contemporanei.

? Cosa scoprirai Come arriveranno le storie dei migranti in Bulgaria e Sud America?. Cosa presenterà la Fondazione Migrantes sulla nuova mobilità delle famiglie?. Chi riceverà il Premio Eccellenza Italiana per il cambiamento sociale?. Perché Genova è diventata il centro di questo progetto globale?.? In Breve Programma dal 1 al 16 maggio con focus su Bulgaria e Sud America.. Presentazione Rapporto Italiani nel Mondo il 12 maggio con Delfina Licata.. Premio Eccellenza Italiana il 13 maggio per valorizzare il Made in Italy.. Laboratorio didattico per bambini il 16 maggio sui 150 anni della Grande Emigrazione.. Dal 1° al 16 maggio il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana celebra il suo quarto anniversario a Genova con un programma di eventi che proietta le storie migratorie verso il Sud America e la Bulgaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MEI a Genova: 4 anni di storia tra ricerca e ingresso gratuito

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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