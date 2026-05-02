Mega-centro a Centignano | i gruppi politici denunciano una forzatura

A Centignano, si discute di un progetto per la costruzione di un grande centro commerciale che ha suscitato le proteste di diversi gruppi politici. Secondo le opposizioni, una clausola di salvaguardia potrebbe impedire l’avvio dei lavori, causando possibili blocchi. La questione riguarda anche l’impatto sulla viabilità locale e sulla sicurezza delle strade, con preoccupazioni sulla gestione del traffico e sulla tutela dell’ambiente circostante.

? Cosa scoprirai Perché la clausola di salvaguardia potrebbe bloccare il nuovo centro?. Come influirà l'accoglienza sulla sicurezza stradale e commerciale di Centignano?. Chi sono i soggetti che chiedono un tavolo con la Prefettura?. Quali rischi comporta l'inserimento di 80 persone in un'area produttiva?.? In Breve Clausola salvaguardia prevede limite massimo di 2,5 posti ogni 1.000 abitanti.. Comitato Insieme per il Territorio unisce cittadini e gruppi politici locali.. Struttura per 80 persone situata in zona PIP di Centignano.. Incontro congiunto dei gruppi consiliari tenutosi il primo maggio.. Le segreterie di Forza Italia di Vignanello, Vallerano, Canepina, Vasanello e Gallese si sono riunite il primo maggio per denunciare la creazione di un nuovo mega-centro di accoglienza nella località Centignano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mega-centro a Centignano: i gruppi politici denunciano una forzatura Notizie correlate Dai gruppi Facebook globali l’ondata di condanne sulla guerra: giornalisti denunciano la tragedia civile tra Libano e GazaDiversi contenuti circolati su gruppi Facebook a larga partecipazione internazionale stanno alimentando il dibattito pubblico sulla crisi in Medio... Leggi anche: Mega incidente e ambulanze in centro a Castelfranco Emilia, ma è solo una dimostrazione. Coinvolti quasi 300 studenti