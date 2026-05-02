McIlroy racconta il sostegno di Nadal durante il Masters di quest’anno

Rory McIlroy ha condiviso pubblicamente il ricordo del supporto ricevuto da Rafael Nadal durante il Masters di quest’anno. Il tennista spagnolo si è presentato tra il pubblico e ha fatto il tifo per lui durante le ultime fasi del torneo. McIlroy ha spiegato come la presenza di Nadal gli abbia dato forza nelle occasioni decisive della competizione. La loro collaborazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati di sport.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Rory McIlroy ha aggiunto un altro significativo capitolo alla sua straordinaria carriera sportiva vincendo il Masters 2026, diventando così solo il quarto giocatore nella storia a conquistare titoli consecutivi ad Augusta National. La sua vittoria lo ha unito a leggende del golf come Tiger Woods, Jack Nicklaus e Nick Faldo, cementando ulteriormente il suo status come uno dei migliori golfisti di sempre. All’età di 36 anni, McIlroy ha dimostrato di possedere una determinazione e una tenacia uniche, confermando le sue abilità in un contesto così prestigioso.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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