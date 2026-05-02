Matera il cinema indipendente al Piccolo | ospiti Paola Traverso

A Matera, presso il cinema Piccolo, si terrà un evento dedicato al cinema indipendente con la partecipazione della regista Paola Traverso. Durante l’incontro saranno presentate alcune delle sue opere e si discuterà del ruolo del cinema nel panorama sociale. Tra gli ospiti ci saranno altri protagonisti che condivideranno le proprie esperienze e storie legate al mondo del cinema. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e sarà aperto al pubblico.

? Cosa scoprirai Come cambierà il dibattito sociale dopo il confronto con la regista?. Chi sono i protagonisti che porteranno le loro storie al Piccolo?. Cosa accadrà durante il dialogo diretto tra autori e pubblico materano?. Perché questo cinema indipendente punta a ricostruire il tessuto della comunità?.? In Breve Proiezione lunedì 4 maggio 2026 presso il cinema Il Piccolo di Via XX Settembre 14.. Presenza in sala della regista Paola Traverso e del produttore Massimo D’Orzi.. Biglietti al costo di 8,00 euro, 7,00 euro per convenzionati e 6,50 euro per over 65.. Iniziativa promossa dalla sinergia tra diverse realtà produttive e distributive del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, il cinema indipendente al Piccolo: ospiti Paola Traverso Notizie correlate “Immagina al Cinema Principe”: una serata dedicata al nuovo cinema indipendente e alla formazione d’autoreIl cinema indipendente e il talento emergente tornano protagonisti a Firenze grazie alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Immaginaria 2026 al via a maggio: il festival del cinema indipendente femministaTorna a Roma l’Immaginaria International Film Festival, un appuntamento culturale di rilievo dedicato al cinema lesbico e femminista internazionale...