Dopo sei anni di attività, il bar ‘Le Armonie’ situato in viale Roma a Cervia ha chiuso le sue porte. I proprietari, Mario Lombardo Puntillo e Grazia Marchetti, hanno comunicato la decisione di cessare l’attività, denunciando un degrado evidente e la mancanza di sicurezza nella zona. La chiusura è stata annunciata il 2 maggio 2026.

Cervia (Ravenna), 2 maggio 2026 – Dopo sei anni di attività, il bar di Mario Lombardo Puntillo e Grazia Marchetti ‘Le Armonie’ di viale Roma chiude i battenti. “Il bar qui c’è dal 2020”, raccontano i titolari, sottolineando come la decisione sia maturata anche in seguito alle scelte dei loro tre figli, che hanno intrapreso altre strade professionali. Non solo la buona offerta ricevuta ha contribuito alla scelta, ma soprattutto “le problematiche legate al degrado di viale Roma ormai sotto gli occhi di tutti”. “Spesso episodi spiacevoli”. “La sera, soprattutto in inverno, alle sette bisogna stare chiusi dentro – spiegano i titolari – e anche i clienti, come spesso ci raccontano, evitano di fare passeggiate all’ora di cena perché non si sentono sicuri ”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mario e Grazia chiudono il bar ‘Le Armonie’, dopo 6 anni di attività: “Degrado sotto gli occhi di tutti. Servirebbe più sicurezza”

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