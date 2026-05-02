Marco Gabriele | C'erano arbitri che non decidevano e aspettavano il VAR Così non si può arbitrare

Un ex arbitro di Serie A ha commentato l’impatto del VAR sulle decisioni in campo, affermando che ci sono stati casi in cui alcuni arbitri non prendevano decisioni proprie e attendevano l’intervento della tecnologia. Ha inoltre spiegato come l’introduzione del VAR abbia influito sul modo di dirigere le partite, modificando le abitudini e le modalità di intervento degli arbitri durante le gare.

Marco Gabriele è stato un arbitro di Serie A, a Fanpage ha parlato del VAR e dei cambiamenti che ha apportato anche nel modo di dirigere le partite degli arbitri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Gabriele Gravina difende Gianluca Rocchi: “Fango sugli arbitri, dietro quel ruolo c’è una famiglia”L'ex presidente della Federcalcio, dimissionario dopo la mancata qualificazione degli Azzurri, difende le sue scelte: "Gattuso era l'uomo giusto e... In Inghilterra per spiegare il “furto” subìto dall’Arsenal citano Mariani e Di Bello: che non c’eranoI media inglesi vanno all'attacco dell'arbitro di Atletico Madrid-Arsenal a proposito del rigore revocato ai Gunners, parlando di "furto". Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L'addetto agli arbitri: Regole, avversari, parole, ecco cosa facciamo. Vietato chiamare il designatore o...; Marco Gabriele: C'erano arbitri che non decidevano e aspettavano il VAR. Così non si può arbitrare; Marco Gabriele, addetto agli arbitri della Lazio: Spieghiamo le regole ai calciatori e li prepariamo sugli arbitri. Rapporti col designatore? Non si può; Scheda Giocatore G7610875 - Valcalepio FC - Eccellenza Girone C Lombardia - Mantova - 2024-25. Marco Gabriele: C’erano arbitri che non decidevano e aspettavano il VAR. Così non si può arbitrareMarco Gabriele è stato un arbitro di Serie A, a Fanpage ha parlato del VAR e dei cambiamenti che ha apportato anche nel modo di dirigere le partite degli ... fanpage.it Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Gabriele ha parlato dei compiti che svolge un addetto agli arbitri - facebook.com facebook