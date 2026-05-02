Marco Gabriele | C'erano arbitri che non decidevano e aspettavano il VAR Così non si può arbitrare

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex arbitro di Serie A ha commentato l’impatto del VAR sulle decisioni in campo, affermando che ci sono stati casi in cui alcuni arbitri non prendevano decisioni proprie e attendevano l’intervento della tecnologia. Ha inoltre spiegato come l’introduzione del VAR abbia influito sul modo di dirigere le partite, modificando le abitudini e le modalità di intervento degli arbitri durante le gare.

Marco Gabriele è stato un arbitro di Serie A, a Fanpage ha parlato del VAR e dei cambiamenti che ha apportato anche nel modo di dirigere le partite degli arbitri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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