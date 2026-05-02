Le decisioni riguardanti lo stadio Maradona si concentrano su due grandi eventi sportivi previsti nei prossimi anni. Da una parte, si discute sulla possibilità di ospitare alcune partite del torneo europeo del 2032. Dall'altra, si valuta la candidatura per le Olimpiadi del 2036. Le scelte definitive saranno prese nei prossimi mesi, dopo le delibere delle autorità competenti.

Il futuro del Maradona si gioca su due piani. Da una parte c’è la linea del Napoli. Dall’altra quella del Comune. E, in mezzo, resta il tema che blocca tutto: la pista di atletica. Il club di Aurelio De Laurentiis non vuole investire sull’impianto attuale e continua a cercare un’area per costruire uno stadio di proprietà, pensato solo per il calcio. La presenza della pista, infatti, impedisce oggi di trasformare il Maradona in un impianto moderno secondo gli standard richiesti dal calcio di alto livello. A scriverlo è Corriere della Sera. Da qui nasce il vero bivio. Se Napoli verrà scelta tra le sedi di Euro 2032, la Regione Campania potrebbe finanziare gli interventi necessari per allungare il secondo anello fino a sette metri dal campo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Maradona, pista decisiva tra Euro 2032 e Olimpiadi 2036

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