A Manfredonia si può presentare domanda per usufruire gratuitamente della piscina comunale nel periodo che va dal 15 settembre 2026 al 14 giugno 2027. La possibilità di accesso gratuito è rivolta a specifici utenti, anche se non sono stati ancora dettagliati i requisiti o le categorie interessate. La procedura di richiesta è aperta e le domande devono essere presentate entro una determinata scadenza.

È possibile presentare domanda per l’utilizzo gratuito della piscina comunale per il periodo 15 settembre 2026 – 14 giugno 2027. Persone con disabilità, anche minori, con invalidità pari o superiore al 75% e ISEE non superiore a 20.000 euro; Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 23 maggio 2026. – Modello 2: da utilizzare quando la domanda è presentata da un genitore o tutore per un’altra persona. – copia del verbale di invalidità (solo per le persone con disabilità). Il certificato medico per l’idoneità alla pratica natatoria sarà richiesto solo dopo l’eventuale ammissione. Se le richieste sono inferiori ai posti disponibili, la frequenza potrà aumentare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, a chi è garantito l’uso gratuito della piscina comunale?

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