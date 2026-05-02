Una tragedia familiare si è verificata nel Salento, dove un uomo ha ucciso il fratello durante un alterco domestico. L’episodio si è concluso con la morte di una delle due persone coinvolte, e l’intera vicenda è stata documentata in una videochiamata, in cui si vede chiaramente il corpo. La polizia sta indagando sui motivi della lite e sui dettagli della vicenda.

Una tragedia familiare si è consumata nel cuore del Salento, dove un uomo ha ucciso il fratello al culmine di una violenta lite domestica. Il delitto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Tricase, in provincia di Lecce, all’interno dell’abitazione che i due condividevano. Subito dopo l’aggressione, l’autore del gesto ha contattato i familiari all’estero, mostrando in diretta le conseguenze dell’omicidio e confessando quanto appena accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i due fratelli sarebbe degenerata rapidamente fino a trasformarsi in una brutale aggressione. L’uomo, un 33enne di origine bengalese, avrebbe colpito più volte il fratello minore, di 29 anni, utilizzando un coltello.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mamma, ho ucciso mio fratello”. Orrore in Italia, mostra tutto in videochiamata: “Il corpo proprio lì”

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