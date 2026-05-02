Come nelle migliori sceneggiature cinematografiche, però, facciamo un veloce flashback e torniamo a 20 anni fa, nel 2006, quando è uscita nei cinema la pellicola che ha reso iconici Miranda, Nigel e Andy, ma soprattutto che ha permesso al mondo intero di sbirciare dall’interno del magico e affascinante mondo della moda e dell’editoria. Ecco, proprio in quell’anno Luigia inizia il suo percorso lavorativo, il primo giorno da Ralph Lauren lo ricorda ancora così «sono andata in ufficio a piedi e camminavo per la città piena di sogni e ambizioni, ascoltando a ripetizione una canzone nelle cuffie: Suddenly I See di KT Tunstall, il brano che apriva il film».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luigia, comparsa nel film di culto dell'anno: «La mia (incredibile) giornata sul set de Il diavolo veste Prada 2»

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