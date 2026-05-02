Longevità | la miglior cura

Secondo studi recenti, mantenere relazioni sociali sane e costanti rappresenta l’approccio più efficace per favorire la longevità. Non esistono trattamenti, diete o integratori che abbiano dimostrato di avere un impatto superiore rispetto a un buon rapporto con amici e familiari. La ricerca evidenzia come queste connessioni possano influire positivamente sulla salute generale e sulla durata della vita.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Connessioni romantiche 1. Gioia (50 ml, € 32) è una delle quattro Neurofragranze Dolomia, mix di oli essenzialie molecole attive per stimolare i sensi e ripristinare l’equilibrio emotivo. 2. Palissandre D’Or di Aedes de Venustas (50 ml, € 225), scia di legno caldo, spezie e ambra si ispira al romanzo Le relazioni pericolose. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. foto fernando GÓmez .🔗 Leggi su Vanityfair.it

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