LIVE Italia-Canada 1-7 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | tre punti canadesi nel terzo end

Durante la partita tra Italia e Canada nei Mondiali di curling misto 2026, il team canadese ha segnato tre punti nel terzo end. La diretta segnala che, a 10.46, nel quarto end ci sono ancora due pietre canadesi a punto, mentre mancano due tiri alla conclusione. La partita è trasmessa in tempo reale, offrendo aggiornamenti sui punteggi e le fasi di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46: Sempre due stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri del quarto end 10.41: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del quarto end 10.38: Kadriana piazza il terzo punto e si va sull’1-7 10.37: La doppia bocciata lascia due stone canadesi a punto, arriveranno tre punti per i nordamericani 10.34: Partita che rischia di chiudersi ancora prima di iniziare. Il Canada piazza la quarta stone a punto dopo la “pulizia” mancata di Mosaner 10.31: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del terzo end 10.26: Italia costretta a prendersi il punto ma è solo un brodino caldo, vediamo se gli azzurri cambiano passo: 1-4 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 1-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tre punti canadesi nel terzo end Notizie correlate LIVE Italia-Cechia 4-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:12 Una stone italiana a punto a metà end ma visuale di gioco totalmente aperta. LIVE Italia-Svizzera 1-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quattro punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra end; Svizzera vs Canada - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Mondiali Curling 2026: Italia battuta dal Canada all’extra end, sfuma il primato; LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia del bronzo!. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: gli azzurri non vogliono scendere dal podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo posto ... oasport.it LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani con la quinta e la sesta sfida del round robin per la ... oasport.it Calendario culturale canadese – maggio 2026 Un mese di arte, cinema, musica, danza, e letteratura dal Canada in Italia. Dalla Biennale di Venezia passando per università e palcoscenici, la cultura crea connessioni Il programma: shorturl.at/VjZ x.com SIAL Canada, il Made in Italy rafforza la sua presenza in Nord America MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Si è svolto a Montreal il taglio del nastro della partecipazione italiana a SIAL Canada 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per il co - facebook.com facebook