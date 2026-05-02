Al Giro di Romandia 2026, a 50 chilometri dal traguardo, una fuga mantiene un vantaggio di circa 2 minuti sul gruppo principale. Nel frattempo, un corridore ha annunciato il suo ritiro dalla gara, riducendo il numero di partecipanti ancora in corsa a 133. La corsa prosegue con intensità, mentre gli atleti cercano di monopolizzare la scena nelle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 50 km alla conclusione. 14.35 Abbandono anche per Bob Jungels (INEOS Grenadiers), sono 133 i corridori rimasti in corsa. 14.32 10 km all’inizio dell’ascesa di Saanenmöser (5.9 km al 4.2% medio). 14.29 Vervaeke, Roglic, Paret-Peintre, sono stati i primi tre sul traguardo intermedio di Les Moulins. 14.26 Strada in salita per i corridori in questa fase della corsa. 14.23 C’è l’abbandono in gara di Davide De Pretto e Marco Brenner. 14.21 3 km allo sprint intermedio di Les Moulins. 14.19 Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Michael Leonard (EF Education–EasyPost), Maxime Decomble (Groupama – FDJ United), Valentin Paret-Peintre e Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) sono i sei fuggitivi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo, fuga con 2? di vantaggio sul gruppo

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