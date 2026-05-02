Lispettore’ più famoso di Spagna confida nella salvezza del ‘suo’ Siviglia | So che non accadrà

Un noto personaggio televisivo, conosciuto in Spagna per aver interpretato il ruolo dell’ispettore Miranda in una serie molto seguita, ha espresso fiducia nella salvezza della squadra di calcio che sostiene. In un’intervista recente, ha dichiarato di essere certo che la squadra non verrà retrocessa, anche se ha ammesso di non vederla come una possibilità probabile. La sua affermazione è stata riportata da un quotidiano sportivo del paese.

2026-05-01 17:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Q aco tutti È diventato famoso giocando L’ispettore Miranda nella leggendaria serie “Los Hombres de Paco”. Due decenni dopo la sua prima, ricorda ancora quei momenti con grande affetto e continua a soffrire con la “sua” Siviglia. Questo è ciò che ha detto a Vicente Ortega in ‘Il Programma Ortega’. “Andiamo avanti e quello che chiedo al Sevillismo è questo Devi andare in campo fino alla morte, fino all’ultimo giorno. So che non accadrà e che supereremo questa prova. Si sta andando avanti, lo so,” ha detto l’attore sivigliano.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L”ispettore’ più famoso di Spagna confida nella salvezza del ‘suo’ Siviglia: “So che non accadrà”

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