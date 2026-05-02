L’invenzione dell’ego | come nasce lo stilista contemporaneo

Per secoli, l’arte e la creazione sono rimaste avvolte dall’anonimato, con gli artisti che spesso hanno sacrificato la propria identità in nome di un potere superiore o di un ideale. L’atto creativo si configurava come una manifestazione di devozione, lasciando poco spazio alla personalità dell’autore. Solo nel tempo si è sviluppata una nuova concezione di stile e di identità, portando alla nascita dell’ego dello stilista contemporaneo.

Life&People.it L’anonimato ha avvolto per millenni la creazione artistica. L’opera nasce infatti sì come espressione di sé ma soprattutto come atto di devozione verso il potere, spesso privando il suo esecutore della propria identità. Così accade in architettura, nella musica, nel teatro, nell’arte, persino nella letteratura: la genialità evapora nell’uso collettivo. Sarà il secolo dei Lumi, e ancor di più l’Ottocento, ad accendere i riflettori sull’individuo, innescando una ribellione intellettuale che trasforma il mestierante in autore. Eppure, l ‘universo dell’abbigliamento si ostina a resistere a questa spinta emancipatrice. Un abito, pur magnifico, rimane ancora per diverso tempo un semplice assemblaggio di stoffe, spesso privo di autorialità.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - L’invenzione dell’ego: come nasce lo stilista contemporaneo Notizie correlate Reggio Calabria, lo spettacolo “L’invenzione dell’amore” apre “Un palco per la città” al MetropolitaIl Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria riapre i battenti sabato 14 febbraio con “L’invenzione dell’amore”, spettacolo di Antonio Calabrò che... Leggi anche: “Lo stato dell’arte” a Portogruaro: dieci artisti raccontano il contemporaneo