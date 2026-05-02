La Juventus ha concluso un accordo di massima con Robert Lewandowski per il suo trasferimento a Torino al termine della stagione. La trattativa riguarda lo stipendio del giocatore, che avrebbe trovato un’intesa con il club bianconero. L’attenzione si concentra ora sugli ultimi dettagli prima di formalizzare l’accordo e annunciare ufficialmente il trasferimento.

La Juventus accelera sul mercato e sembra aver piazzato il colpo dell’estate, raggiungendo un accordo di massima con Robert Lewandowski per il suo trasferimento a Torino alla fine della stagione. Il centravanti polacco, attualmente in forza al Barcellona, sarebbe ormai pronto a chiudere la sua parentesi in Liga per misurarsi con la Serie A, avendo già definito con la dirigenza bianconera i nodi cruciali relativi a ingaggio e durata del contratto. L’accelerazione decisiva avrebbe permesso alla Vecchia Signora di bruciare la concorrenza del Milan, rimasto defilato dopo che i contatti tra il club juventino e l’agente del calciatore hanno prodotto una fumata bianca virtuale.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Lewandowski-Juve: accordo sullo stipendio. I dettagli

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