Leeds United | Calvert-Lewin insiste che il lavoro non sia stato portato a termine

L’attaccante di una squadra di calcio ha recentemente dichiarato che il trasferimento non è ancora stato completato, nonostante le voci circolate nei giorni scorsi. La società interessata ha confermato di aver avviato trattative, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La situazione rimane aperta e le parti coinvolte continuano a negoziare per definire i dettagli. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i prossimi passi da intraprendere.

2026-05-01 23:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’attaccante del Leeds United Dominic Calvert-Lewin ha rifiutato di parlare delle sue speranze di partecipare alla Coppa del Mondo con l’Inghilterra, insistendo sul fatto che il compito di garantire la sopravvivenza della Premier League al suo club non è stato portato a termine nonostante la vittoria per 3-1 sul Burnley. Calvert-Lewin ha messo a segno il terzo gol di una comoda vittoria del Leeds, avendo giocato un ruolo nella creazione del secondo per Noah Okafor dopo che Anton Stach aveva dato loro un vantaggio all’ottavo minuto. Loum Tchaouna ne ha ritirato uno per il Burnley retrocesso e senza allenatore, ma non è stata altro che una consolazione.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Leeds United: Calvert-Lewin insiste che il lavoro non sia stato portato a termine Notizie correlate Rosenior diffida della minaccia Calvert-Lewin prima del test del LeedsBreaking: Il tecnico del Chelsea Liam Rosenior ritiene che la sua squadra debba essere al meglio per fermare Dominic Calvert-Lewin e Leeds United... Calvert-Lewin va di nuovo a segno mentre gli Yorkshiremen si allontanano dagli ultimi tre2026-02-06 23:57:00 Breaking news: Il Leeds era troppo forte per il Nottingham Forest a Elland Road stasera… Il Leeds ha ottenuto nove punti di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Leeds United-Burnley 3-1: la squadra di Farke a un passo dalla salvezza; Pronostico Chelsea-Leeds United: analisi e probabili formazioni 26/04/2026 FA Cup; Leeds closer to safety after easing past Wolves; Daniel Farke names Leeds United XI for Chelsea semi-final as Perri starts and Stach returns. 'Unbelievable feeling': Leeds close in on Premier league survivalDominic Calvert-Lewin savored the unbelievable feeling as he helped Leeds United take a massive step towards confirming their Premier League status with a 3-1 victory over Burnley on Friday. espn.co.uk Leeds beat Burnley to take big step towards survivalFollow build-up before live text commentary as Leeds United host already-relegated Burnley in the Premier League. bbc.com Atualização (minuto 77 ) Leeds United 3-1 Burnley N.Okafor (52’); Calvert-Lewin(56’) L. Tchaouna(71’) #LEEBUR x.com FA Cup: Chelsea ta kai wasan karshe kwana hudu da korar koci Enzo Fernandez ne ya ci wallon da Chelsea ta kai wasan karshe a FA Cup, bayan doke Leeds United 1-0 a Wembley ranar Lahadi. Don arin bayani, za ku iya kallon cikakkun shirye-shiryen - facebook.com facebook