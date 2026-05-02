Un episodio di violenza si è verificato in una famiglia con legami tra due continenti, dopo un litigio legato a questioni economiche. Un uomo di 33 anni, di origine bengalese, ha ucciso il proprio fratello e ha condiviso un video in cui mostra il corpo. Le autorità hanno fermato il sospetto poco dopo l’accaduto. La famiglia coinvolta si trova ora a fare i conti con quanto successo.

Un litigio per questioni economiche, poi l'escalation improvvisa della violenza e, infine, una scena che ha sconvolto un'intera famiglia, divisa tra due continenti. È accaduto a Tricase, nel basso Salento, dove un uomo di 33 anni, di origine bengalese, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato per aver ucciso il fratello minore al culmine di una discussione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Tricase, il delitto si è consumato nel pomeriggio del 30 aprile all'interno dell'abitazione in cui i due vivevano. I fratelli, di 33 e 29 anni, lavoravano insieme come banconisti in un bar della zona di Tricase Porto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lecce, uccide il fratello e mostra il corpo in videochiamata. Fermato 33enne bengalese

Notizie correlate

Omicidio a Lecce, uccide il fratello a coltellate e in videochiamata mostra il corpo ai familiari(Adnkronos) – Dopo aver ucciso il fratello minore a coltellate, durante una lite avvenuta ieri pomeriggio in una abitazione di Tricase, in provincia...

Uccide il fratello e riprende il corpo in videochiamata con i familiari: arrestato un bengaleseAl culmine di un litigio col fratello, ha impugnato un coltello da cucina e lo ha ferito a morte, poi, per confessare l’omicidio, ha ripreso il...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mamma, ho ucciso mio fratello e mostra il cadavere in videochiamata; Uccide a coltellate il fratello, poi videochiama la madre e le mostra il cadavere: 33enne arrestato; Lecce, uccide il fratello e confessa in videochiamata alla famiglia in Bangladesh; Uccide fratello e lo mostra in video a familiari.

Uccide a coltellate il fratello, poi videochiama la madre e le mostra il cadavere: 33enne arrestatoUn 33enne bengalese ha ucciso il fratello a coltellate a Tricase, poi ha chiamato la madre in Bangladesh mostrando il cadavere. ilfattoquotidiano.it

Uccide il fratello e riprende il corpo in videochiamata con i familiari: arrestato un bengaleseL’episodio choc a Tricase, nella provincia di Lecce: a finire in manette con l’accusa di omicidio è il 33enne bengalese Sheikh Md Humayun ... ilgiornale.it

Parata assurda di Falcone Il portiere tiene vivo il Lecce #PisaLecce #SerieAEniLive #DAZN x.com

#Calcio Il Lecce vince in casa del Pisa che va in Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia che torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Nella foto Ansa Cheddira festeggia il gol che chiude - facebook.com facebook