Il semestre filtro per Medicina, recentemente introdotto, ha causato numerosi disagi tra gli studenti e le famiglie. Le proteste si sono concentrate sulla gestione delle iscrizioni e sui costi aggiuntivi che alcuni hanno dovuto affrontare. Mentre le autorità scolastiche cercano di risolvere le criticità, si discute anche di chi debba assumersi le responsabilità per le difficoltà generate dal nuovo sistema.

? Cosa scoprirai Come influisce il nuovo semestre filtro sulle spese delle famiglie?. Chi deve rispondere del disordine creato dal passaggio al nuovo modello?. Perché la riforma nazionale ha trasformato la promessa in un ostacolo?. Cosa rischiano gli studenti rimasti nella zona grigia tra iscrizione e idoneità?.? In Breve Leanza critica il disaccordo tra normativa regionale siciliana e decisioni del Governo nazionale.. L'incertezza accademica genera spese impreviste per le famiglie di Messina e della Sicilia.. Il sistema attuale maschera l'imbuto selettivo senza eliminare le barriere d'ingresso.. La Commissione Sanità all'Ars sollecita interventi correttivi alle istituzioni centrali romane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leanza: ‘Il semestre filtro per Medicina è un disastro annunciato

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