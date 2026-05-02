Le professioni tecniche nel cinema stanno vedendo un aumento di donne che ricoprono ruoli tradizionalmente maschili. Recentemente, una direttrice della fotografia ha ricevuto un premio Oscar per il film Sinners-I peccatori, salendo sul palco del Dolby Theater. Questa vittoria rappresenta un momento di svolta per la presenza femminile nel settore tecnico dell’industria cinematografica.

Q uando Autumn Durald Arkapaw è salita sul palco del Dolby Theater per ritirare l’Oscar come miglior direttrice della fotografia per Sinners-I peccatori, sapeva che stava facendo la storia. Per questo ha chiesto a tutte le donne presenti in sala di alzarsi in piedi e condividere il riconoscimento con lei. Una serata di prime volte: gli Oscar 2026 tra storiche vittorie femminili e il successo del K-pop X Leggi anche › C’era una volta in America, la fotografia di Dorothea Lange Solo tre colleghe prima di lei erano state candidate nella categoria, considerata di stretto appannaggio maschile, Rachel Morrison per Mudbound nel 2018, Ari Wegner nel 2022 per Il potere del cane di Jane Campion e Mandy Walker per Elvis nel 2023.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le professioni tecniche nel cinema si femminilizzano sempre di più. E non è solo una questione di muscoli

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