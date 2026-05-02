Le probabili formazioni di Acerrana-Manfredonia

Da ilsipontino.net 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si affrontano l’Acerrana e il Manfredonia in una partita che si preannuncia interessante. Tra i padroni di casa potrebbe scendere in campo l’ex giocatore, mentre il team ospite cerca di ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono ancora in fase di definizione, ma le due squadre si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti.

In campo l’ex Amabile tra i padroni di casa. Il Manfredonia a caccia dei tre punti. ACERRANA (4-3-3): Rizzitano, Palumbo (07), Nenci, Donnarumma, Nunzella; Amabile, Serio (05), Franci (06); Padulano, Talamo, Barbetta. Allenatore: Nappo. MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Nobile; Rondinella, Cicerelli, Ceparano, Carullo; Balba (06), Hernaiz; Urain.. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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